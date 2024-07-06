T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2023/1334 Esas
KARAR NO: 2023/1468
Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile sanık Altay KAPLAN'ın TCK 86/2 maddesi gereğince adli para cezası ile cezalandırıldığı, Atamuhammed ve Makfiret oğlu, 1995 doğumlu, müşteki DOR MOHAMMAD GHANI ZADA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024
#ilangovtr Basın No: ILN02056725