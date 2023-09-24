T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Eylül 2023

DOSYA NO: 2022/565 Esas

KARAR NO: 2023/76

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b,35/2,62/1,53 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Cemile kızı, 1984 Şam doğumlu Firdevs MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar ve Sanık Firdevs MUHAMMED Müdafii Av. Kemal AKTİ'nin 24/04/2023 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.09.2023