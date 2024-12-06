Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2023/666 Esas

DAVALI: Uğur Medikal Sağlık Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret LimitedŞirketi

Davacı Kadir Güzel tarafından Davalı Uğur Medikal Sağlık Danışmanlığı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine bu ticari şirketin TTK 636/3 Hükmü Gereğince Feshedilmesi Talep Edilerek Bu Dava Açılmış Olmakla;

Davalıya dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliği hususunda yapılan tüm tebligatların bila döndüğü, tüm adres araştırmasından bir netice alınamadığı anlaşılarak Mahkememizin 13/06/2024 tarihli celsesinin ve 28/11/2024 tarihli celsenin ara kararları gereğince, dava dilekçesi ve ön incelem duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/04/2025 tarih 14:50 'de İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, bu doğrultuda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024