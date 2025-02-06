T.C. İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/17 Tereke 15/10/2024

Mirasçı 39133565230 TC Kimlik numaralı TOLGA ÇATALBAŞI;

Davacı tarafından aleyhizine açılan tereke teslimi davasının yapılan yargılamasında verilen 08/10/2024 tarihli ara karar gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin kapalı olması ve adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/02/2025 günü saat: 10:45 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HMK'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.