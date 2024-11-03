Yayınlanma: 03.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/181 Esas

KARAR NO : 2024/158

DAVALI : ALİ MADDAHHAMEDANİ

Mahkememizin yukarıda bilgileri yazılı kararında KESİN olmak üzere; İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2023/5576 Esas sayılı dosyasında davalı ALİ MADDAHHAMEDANİ'nin İnönü Mahallesi Uftade Sokak No:18/1 Şişli /İstanbul adresinde bulunan taşınmazdan TAHLİYESİNE, karar verilmiş olup kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı ALİ MADDAHHAMEDANİ'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.17/09/2024