Yayınlanma: 01.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/278 Esas

DAVALILAR : DENİZ BAŞ Bağlarbaşı Mah. Öz Fırat Sk. No:16 İç Kapı No:1 Maltepe İstanbul Maltepe/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Mahkememizin yukarıda belirtilen esas numarası üzerinden açılan davada özetle; Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi, Salkım Sokağında bulunan, 225 Ada, 27 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ekteki krokide (D) harfi ile işaretli 25,00 M2'lik kısım ikametgah olarak kullanılmak suretiyle öteden beri Müjgan Yelküren'in işgalinde olduğunu,01.10.2019 tarihinden 31.05.2022 tarihine kadar birikmiş 18.138.00-TL ecrimisil borcu bulunduğunu, ecrimisil işgal tazminatı bakımından tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. İş bu dava dilekçesinde belirtilen hususa bu ilanın yayım tarihinden 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık süre içerisinde varsa cevap dilekçenizi ve delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, aksi halde dava dilekçesinde iddia edilen ve yukarıda belirtilen unsurları inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.