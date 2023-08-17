T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023

Sayı: 2022/254 Esas

MURAT KAAN ORAL ile AHMET DERE arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;Dahili Davalı 21719163022 TC kimlik numaralı ZAFER ERDOĞ'a mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, en son ikamet adresine ve eski mernis adresine bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup, adreslerinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, yapılan araştırmalarda mernis adresinizin olmadığı anlaşılmış olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun İLANEN TEBLİĞİNE karar verildiğinden,

Davaya konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri Mahallesi, İskele Caddesi No:56 adresinde bulunan, - ada, 477 parsel sayı ile tapuda kayıtlı, 70,00 m2 yüzölçümlü, ARSA nitelikli taşınmazdır. Davacı vekili, dava dilekçesinde, İstanbul, Sarıyer, Rumeli Feneri Köyü, Köy içi cami şerif mevkii, 477 parselde kayıtlı 70,00 m*'lik arsa vasıflı taşınmazın üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin payları oranında davalılara yükletilmesini talep etmiştir. Davaya konu arsa nitelikli taşınmazın bulunduğu bölge ve serbest piyasa koşullarında keşif tarihi (02/03/2022) itibarı ile değerinin (Arsa) 455.000.- TL. Olacağı, davaya konu taşınmazın imar durumu, hissedar sayısı ve hisse oranları göz önüne alındığında aynen veya ivaz ilavesi ile dahi aynen taksiminin mümkün olmadığı, bu nedenle davaya konu arsa nitelikli taşınmaz üzerindeki ortaklığın ancak satış suretiyle giderilebileceği bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/06/2023