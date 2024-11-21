T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/130 Esas13/11/2024

Konu: 1. GAİPLİK İLANI

İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Veledi Karabaş Mahallesi, Hacı Evliya Camii Sokağında bulunan 352 pafta, 1412 ada 48 parsel sayılı 315,00 m2 mesahalı taşınmazın 5/12 hissesi maliki İbrahim kızı Şerife Hafize'nin gaip olması nedeni ile 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı vakıflar adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın malikinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/130 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/11/2024