T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/131 Esas 13/11/2024

Konu: 1. GAİPLİK İLANI

İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Beyazıt Mahallesi, Ali Paşa Han Alt Katta bulunan 156 pafta 640 ada 76 parsel 4,96 m2 yüzölçümlü Sadrazam Ali Paşa Vakfından İcareli Arsa vasıflı taşınmazın tamamı Ahmet oğlu Abdurrahman Hulusi'nin gaip olması nedeni ile 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı vakıflar adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın malikinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/131 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/11/2024