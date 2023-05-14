T.C. İSTANBUL 21. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 14 Mayıs 2023

2022/11146 ESAS

ALACAKLI: ERDEM BULDU, 64594296522 T.C. No'lu,

Yukarı Dudullu Mah. Şah Sk. No:11 İç Kapı No:1Ümraniye / İSTANBUL

BORÇLU: GÖNÜL ERBAKAN, 13247052442TC No'lu,

İnönü Mah. Nurten Sk. No:47 İç Kapı No:6Küçükçekmece / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI: 516.087,22 TL.

İstanbul 21. İcra Müdürlüğümüzün 2022/11146 E. Sayılı dosyasından borçlu Gönül ERBAKAN ( 13247052442 T.C. No'lu) adına kayıtlı bulunan İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Safra Mahallesi 259 Parsel B Blok 6 No'lu bağımsız bölümdeki gayrimenkule alacaklının talebi üzerine 08/09/2022 tarihinde bilirkişi marifetiyle Kıymet Taktir Raporu düzenlenmiştir. Dosyamız borçlularından Gönül ERBAKAN' a ilgili kurumlarla da yapılan yazışmalar neticesinde yapılması gereken tebligat yapılamamış olmakla birlikte müdürlüğümüzce bahse konu kıymet takdiri raporunun İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Dosyamıza konu İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Safra Mahallesi 259 Parsel B Blok 6 No'lu bağımsız bölümdeki gayrimenkulün müdürlüğümüzce 08/09/2022 tarihinde yapılan bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere (4.120,00 m2 alanlı arsa üzerindeki yapının) kentsel dönüşüm sebebiyle yıkıldığı anlaşılmıştır. Bilirkişi raporuna göre bahse konu taşınmazın borçlu hissesine düşen o gün ki değerinin 1.330.000,00 TL olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu taşınmazın maliki bulunan ve tebligat yapılamayan borçlu GÖNÜL ERBAKAN' a ( 13247052442 T.C. No'lu) iş bu kıymet takdir raporunun ilanının yayımı tarihinden itibaren itiraz hakkı için 7 günlük yasal süre verilmesi, itiraz etmediği takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 08/09/2022 tarihli kıymet takdiri raporunun borçlu GÖNÜL ERBAKAN' a (13247052442 T.C. No'lu) tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.05/05/2023

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