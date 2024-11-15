Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2023/62-Ceza Dava Dosyası 13.11.2024

DOSYA NO : 2023/62

KARAR NO : 2024/973

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı19/07/2024 tarihli ilamı ile Katılan Sanık Kaveh Yaghoubı Nıahakkında verilen mahkumiyet ile ilgili sonuç olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,Kesinleşmesine müteakiben 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına denetim süresi içinde yeni bir suç işlemediği takdirde, verilen hükmün kaldırılarak davanın düşmesineverilen, gerekçeli kararın sanığa tebliğinin sağlanamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir kez internet haber sitesi l kezde mahalli gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir.Kadriye KARALÖK Pınar SAMUR SAKUR