T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/309

KARAR NO: 2024/183

Hakaret, Basit Yaralama, Şantaj, Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/01/2020 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında, Beraat ve HAGB karar verilmiş olup, Müşteki Ulaan Khuu Purvdorj (Pruevdorj ve Steın Oıdob kızı 1976 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, Sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 14/10/2024