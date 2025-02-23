Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/104

KARAR NO: 2024/787

SANIK: ABRAR MOHAMMAD HOSSAIN, Anwar ve Suriya Momota oğlu, 2001 isveç doğumlu,nüfusunda kayıtlı. PROF DR. BÜLENT TARCAN SK. NO:3 ODA NO:915 adresinde oturur.

SUÇ: Cinsel Taciz

SUÇ TARİHİ: 30/04/2022

SUÇ YERİ: İSTANBUL/ŞİŞLİ

KARAR TARİHİ: 19/12/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Cinsel Taciz suçundan mahkememize açılan kamu davasında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması sebebiyle TCK 73/4. maddesi delaletiyle CMK 223/8. maddesi uyarınca kamu davasının Düşmesine karar verilmiştir.

Sanık ABRAR MOHAMMAD HOSSAIN'ın yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.19.02.2025