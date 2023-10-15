T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/81 Esas

DAVALI SERKAN ÇETİNKAYA'ya

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

- İlanın İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/81 E. sayılı dosyasından verildiği,

- Davacının Ortak Varlık Yönetim Anonim Şirketi olduğu,

- İlan edilen evrakın Duruşma Tutanağı ve ön inceleme duruşma günü olduğu,

- Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği,

- İlanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı

- Ön inceleme duruşmasının 15/12/2023 günü saat 11:30'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.