Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/222

KARAR NO : 2024/740

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/11/2024 tarihli ilamı ile sanık SAHAR POURZAREIKALOUJEH hakkında 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık SAHAR POURZAREIKALOUJEH, (Ahmad ve Zahra kızı, 1997 TAHRAN doğumlu, İran vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.07.01.2025