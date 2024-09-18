T.C İSTANBUL 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/26 Esas

KARAR NO: 2023/160

Davacı ABDULLAH ULUHATUN tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine Mahkememizde açılan Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli) davasında;

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi'nin 19/02/2024 tarih, 2023/2259 Esas, 2024/470 Karar sayılı karar ilamı ile;

1- Davanın KABULÜ ile;

"Siirt ili, Pervari ilçesi, Güleçler Köyü, C:16, H:51, BSN:47'de nüfusa kayıtlı, Hamza ve Emine'den olma, 01/05/1972 Pervari doğumlu, 32746702382 TC. Kimlik numaralı Abdullah Uluhatun'un nüfus kayıtlarında 01/05/1972 olan doğum tarihinin 01/05/1964 olarak düzeltilmesine ve düzeltilmiş şekli ile TESCİLİNE," karar verilmiştir. İlan olunur. 22/03/2024