T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Aralık 2023

Sayı: 2023/239 Esas 19/10/2023

DAVACI: MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ: Av.ARİF VAHİT HARMANTEPE

DAVALI: ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA: Gaiplik ve Devir Talebidir

MALİYE HAZİNESİ ileÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesinde bulunan 127 ada 4 parsel sayılı taşınmaz malın 6/64 hisse maliki Vasil kızı Sofiya STAVROPULOS hakkında Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 20.04.2011 tarihli ve 2010/156 E. ve 2011/351 Karar sayılı ilamıyla 3561 sayılı yasa gereğince yönetim kayyımı atandığı, taşınmaz malın 6/64 eski hisse maliki Vasil kızı Sofiya STAVROPULOS malvarlığı on yılı aşan süreyle kayyımla idare edilmiş olduğunu, bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, M.K.'nun 33 maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2023/239 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 19/10/2023

Aşağıda açık kimliği bulunan kişinin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19/10/2023

GAİP

Adı: Sofiya Stavropulos,

Baba adı: Vasil

Ana adı: Katerina

Doğum: İstanbul 06/07/1324 (hicri takvime göre)

Hane: 33

Cilt: 43

Sayı: 38