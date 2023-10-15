T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2023/90 Esas
KARAR NO: 2023/604
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan beraat kararı verilen Selim ve Fudda oğlu 1995 Suriye d.lu.FUAD ABDULLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.10.2023
#ilangovtr Basın No: ILN01909913