T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

Sayı: 2023/211 Esas15/12/2023 Konu: 1. Gaiplik ilanı

1. GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ileKAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesinde kain tapunun 1397 ada, 8 parsel sayısında kayıtlı bulunan 72,00m2 yüzölçümlü kargir ev vasıflı taşınmaz malın 1/4 hissesi maliki Yorgi oğlu Ligorhor Kostantinidis'in uzun senelerden beri gaip olduğu, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememiz'in 2023/211 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi duruşma günü olan 11/06/2024 günü saat 09:45'de İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur.15/12/2023