T.C. İSTANBUL 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/300 Esas 20/11/2024

Konu: İlan Metni

Davacı Denizbank A.Ş. ile davalı ARİF Söbücovalı ve Nedim Söbücovalı aleyhine mahkememizde açılan 2024/300 esas sayılı Tasarrufun İptali davası nedeniyle; davalılar arasında Konya ili, Ereğli İlçes,Yenibağlar Mah., 734 ada, 70 parsel'de kain taşınmazın 1/48 hissesinin devrilmesine dair gerçekleşen tasarrufun İİK.277 ve devamı maddeleri gereğince iptali talep edilmiş olmakla; Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya ilk itirazlar da dahil olmak üzere (yetki, işbölümü, tahkim) cevap verilmesi, ilk itirazları bildirmeniz, cevap verilmediği takdirde, ilk itirazların ileri sürülemeyeceği ve HMK.'nın 128.maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, 08/01/2025 saat 11:40 ön inceleme duruşma gününde geçerli bir mazeretiniz bulunmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halindetaraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmünün saklı kalması kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.