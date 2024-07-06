T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 06.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/335 Esas

KARAR NO: 2024/429

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/06/2024 tarihli ilamı ile 213 sayılı VUK'nun359/b maddesi gereğince CMK 223/2-e mad.uyarınca Cemil ve Hatice oğlu, 04/05/1966 doğumlu, Çankırı, Korgun, Şıhlar mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık HALİT KABLAN hakkında beraatine karar verildiği, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.03.07.2024