T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/151 Esas 14/11/2024

Konu: Gaiplik İlanı

Dava konusu Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesinde bulunan 588 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın 2/4 hisse sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları Lukiya YOANNİDİS, Tahoki (Tahaki) SİROPYAN ve Ohannes SİROPYAN’in gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/151 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği ile duruşma gününün 14/05/2025 tarihi saat 10:20'ye bırakıldığı hususları ilan olunur.13/11/2024