T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/363 Esas

DAVALI: ETEM SEVİM Murat Mah. Kosova Cad. No:92 Bayrampaşa/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı ŞERİFE SEVİM tarafından aleyhinizde Çekişmeli Boşanma davası açıldığı anlaşılmakla HMK 122.maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.