Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/146-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2024/399

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile SSÇ ŞENOL DİLEK hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verilmiş olup, MÜŞTEKİ TOLKYN DAULETKERIMOVA, (Nakipcanov Orazbay ve Artıkbayeva Kulara kızı, 1985 kazakistan) doğumlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiisininistinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17/12/2024