Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/395 Esas

KARAR NO: 2024/315

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ hakkında hapis cezasına hükmedilmiş olup; Hasan ve Fayza oğlu, 1979 gıza doğumlu, Müşteki HOSSAMELDİN HASSAN AHMED KHEDR ABOELSAOUD, tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiinin istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.06/02/2025