T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/17 Esas 12/11/2024

Konu: GAİPLİK İLANI

2. İLAN

İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememiz yukarıdaki esas numarası ile tapu iptali ve tescil, gaiplik davası açılmış olmakla,

Davaya konu İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri mahallesi, Baçtar-Paşacı Sokağında bulunan 3528 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 3/54 hissesinin maliki Hayım oğlu Avram ve 14/54 hisse maliki Hayım oğlu Sultana'nın nerede olduğu bilinmediğinden hak ve manfaatlerinin korunması amacı ile İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/11/2013 tarihli ve 2012/1255 Esas 2013/1272 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarı kayyım olarak atandığı taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğundan 4721 sayılı TMK 588. Maddesi gereğince Hazine adına gerekli tescil işlemlerinin yapılabilmesi için adı geçen Hayım oğlu Avram ve Hayım oğlu Sultana'nın gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde Mahkememizin 2024/17 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaip hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususunun, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek üç büyük gazetelerin birisinde ve genel internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilerek ilan edildiğine dair gazete nüshasının mahkememize gönderilmesi hususu ilanen tebliğ olunur. 12/11/2024