T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/261 Esas

KARAR NO: 2023/33

Asıl Davada Davacı YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI ile Birleşen Davada Davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında görülmekte olan davada, Asıl Dava Davalıları AGOP TEMURCİYAN, BERCUHİ ÇEKİÇ ve ELİZA DEMİRCİYAN yönünden daha önceki tebliğ işlemleri ilanen yapılmış olmakla, mahkememizce verilen 28/05/2019 tarih 2022/261 Esas 2023/33 Karar sayılı gerekçeli karara ilişkin Birleşen dosya Davacısı Vakıflar Genel Müdürlüğünün istinaf başvurusu neticesinde İstanbul BAM 2. Hukuk Dairesinin 11/12/2024 tarih 2023/1683 Esas 2024/3068 Karar sayılı karar ilamının ilanen tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda yer alan Bam Karar ilamı yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

HÜKÜM:

1- İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2022/261 esas sayılı dosyasında verilen 16/02/2023 tarih ve 2023/33 karar sayılı gerekçeli kararına yönelik asıl ve birleşen dosya bakımından birleşen dosya davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2- Davacı kurumun harçtan muaf olması nedeniyle harç takdirine yer olmadığına, istinaf harçlarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilk derece mahkemesince talep edene iadesine,

3- stinaf eden tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

4- İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar yararına istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, 6100 Sayılı HMK'nın 362/1-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz hükmünün 11/12/2024 tarihinde kesinleşmiş olduğu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/01/2025