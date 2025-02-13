T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2021/320

KARAR NO: 2024/509

SANIK: NECHAB MOYLOCD- Chania ve Saadia oğlu, 1995 CEZAYİR doğumlu,

Mahkememizin 10/12/2024 tarih ve 2021/320 esas, 2024/509 karar sayılı ilamıile sanık NECHAB MOYLOCD hakkında Basit Yaralama ve Hakaret suçlarından CMK'nın 231/5-9 maddeleri uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,TCK'nın 231/8 maddesi gereğince 5 Yıl süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verildiği,yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararınilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği, ilanen tebliğ olunur. 11/02/2025