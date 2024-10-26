T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/327 Esas

KARAR NO: 2023/1726

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2023 tarihli ilamı ile 152/1.a maddesi gereğince 6.000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan İsmail ve Ketayun oğlu, 12/11/1992 doğumlu, Amarat mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN ERDEM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 24.10.2024