T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/607 Esas

DAVALI: AZZA ALDABBAGH

Davacı Tayssır Seddık tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile tensip tutanağı gönderilmiş olup, adresin kapalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.'nun 122,127,128,130 md. gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, aksi halde HMK.'nun 128 md gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, tensip tutanağındaki hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK.'nun 140/5 madde gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi taktirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.