T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/430 Esas

DAVACI : VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : RECAİ ÖZÜNLÜ Karagümrük Sarmaşık Mah. Sokullu Çeşme Sk. No:64 Fatih/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan; dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mah. Sofalı Çeşme Sokağında bulunan 2486 ada, 23 parsel sayılı 41,32 sahalı 64 kapı no.lu taşınmaza yönelik Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davası açılmış olmakla;

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğe çıkartılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme Durusma Günü: 06/02/2025 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.