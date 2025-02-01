T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/370 Esas

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şeyh Resmi Mahallesinde bulunan 359 pafta, 1451 ada, 8 parsel sayılı 74,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz maliki AVNİ hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;

Gaip; AVNİ hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 49.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/370 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur. 17/01/2025