T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/441 Esas

DAVALILAR : TMTS GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Sicil No:181538-5)

Esentepe Mah. Silahtarğa Cad. Ayhan Apt. Blok:219A No:1 Eyüpsultan/İST

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin sunduğu dava dilekçesinde; davalının kullanımında olan tesiste kaçak tüketim nedeniyle 26.843,08 TL tutarında fatura tahakkuk edildiği, tahsili amacıyla İst. 29. İcra Dairesinin 2023/38182 E sayılı takip dosyası açıldığı, borçlu tarafından itiraz edilmesi ile takibin durduğundan bahisle yapılan itirazın iptaline, %20'den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Mahkememizin 24/07/2024 tarihli tensip tutanağı düzenlenmiştir.

Davalı TMTS GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne çıkarılan dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye ile;

10/12/2024 günü saat 10:10'da ön inceleme duruşması yapılacağı, HMK.316-322 md.gereği basit usule tabi olduğu, HMK 317/1-2 ve 318 md.gereği 2 hafta içerisinde ilk itirazla birlikte cevap verebileceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, bildirilen ön inceleme duruşma gün ve saatinde hazır bulunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, tahkikata geçilip, hüküm verilebileceği tebliğden itibaren 2 haftalık sürede cevap dilekçesi ve delil listenizi ekleri ile birlikte sunmanız, getirilecek olanların celbini sağlamanız, aksi takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024