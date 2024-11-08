Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/484 Esas

KARAR NO : 2024/533

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/10/2024 tarihli ilamı sanıklar Fatma Suleyman ve Aslı Polat hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş, karara karşı her iki sanık müdafi istinaf başvurusunda bulunmuş olup, dosyanın müştekisi olan Maiwidh ve Atga oğlu, 1992 Suudi Arabisten doğumlu, ABDULAZIZ AL JUAID tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık müdafileri tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma, istinaf dilekçelerine karşı da cevap dilekçesi sunma hakkının bulunduğu İLANEN TEBLİĞ olunur.06.11.2024