T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/332 Esas

KARAR NO : 2024/484

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı sanık Ubeyde Lefihassun hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Adnan ve Rabha oğlu, 01/01/1988 Humusdoğumlu, UBEYDE LEFİHASSUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.06.11.2024