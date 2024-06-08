T.C. İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.06.2024 - 00:00

Dosya No : .61458052-2022/897-Ceza Dava Dosyası

İSTANBUL 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizin 11.12.2023 tarih 2022/897 Esas 2023/950 karar sayılı ilamı ile; Mırat ve Hesel den olma 07/07/1976 Bereket D.lu Amanyaz ASHYROV 'un 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesi gereğince 6.000 TL ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesine vereceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması yolu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 05.06.2024