T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1655 Esas 11/11/2024

Konu: İLAN H.K

Davacı ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ vekili tarafından verilen dilekçesi ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi/Köyü, Cilt No:4, Hane No:6511 nüfusuna kayıtlı Yervant ve Agavni Makruhi' den olma, 30/09/1927 doğumlu, 56572012064 T.C. Kimlik No'lu Muris İRAİT SAMYEL'ın 09/06/2023 tarihinde bekar olara ayrıca üst soyunda da mirasçı bırakmadan ölmüş olup, anne, baba kardeş kayıtlarına ulaşılamadığından başka da mirasçısı olmadığından (yasal mirasçıları tespit edilememiş);

Muris İRAİT SAMYEL'ın mirasçıları var ise; TMK 594.Maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılmasına, son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2023/1655 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 11/11/2024