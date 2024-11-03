T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/435 Esas

Karar No:2024/356

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/05/2024 tarihli ilamı ile sanık MUHAMED RAMZAN hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası kararı verildiği, Bessam ve Hanadi oğlu, 2001 Suriye doğumlu Sanık MUHAMED RAMZAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.30/10/2024