T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/408 Esas

KARAR NO : 2023/1393

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/10/2023 tarihli ilamı ile sanık GULNITSA MAMINOVA, (Muhammed ve Urnisa kızı, 23/02/1970 KIRGIZİSTAN doğumlu)tüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.11.2024