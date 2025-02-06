T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/885 Esas

KARAR NO : 2024/1496

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2024 tarihli ilamı ile sanıklar ALİ MAJD RENCO (Mohamad Nidal ve Souhair Khalaf oğlu, 1996 LÜBNAN doğumlu), AMINE SAJAAN (Mohammad ve Iman oğlu, 1995 LÜBNAN doğumlu) ve HASSAN KHALED (Najm ve Noura oğlu, 1971 LÜBNAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı ile katılan vekilinin istinaf dilekçesi kendilerine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.04.02.2025