T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

Sayı: E.31015078-2016/239-Ceza Dava Dosyası 25.11.2024

Tüm aramalara rağmen ulaşılamayan gerekçeli karar tebliği yapılamayan sanıklar AKETERINE SAKVARELIDZE, MAYA MOGELADZE'ye tebliğ imkansızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 19/03/2024 tarih2016/239Esas 2024/105karar sayılı ilamı ile;Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı kanunla değişik)suçundan

SANIK AKETERINE SAKVARELIDZE hakkında açılan kamu davasının TCK 66/1-e, CMK 223/8 maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

SANIK MAYA MOGELADZE HAKKINDA Marka Hakkına Tecavüz suçundan verilen1 YIL 15 GÜN HAPİS VE 250 TL ADLİ PARA CEZASI' ile cezalandırılmasına veCMK'nun 231 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

İstanbul Anadolu Adli Emanetinin 2016/3878 sırasında kayıtlı suça konu ürünlerin TCK' nin 54/4 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

Bu dava için sanık Maya hakında sarf edilen ve gerekçeli kararda dökümü yapılan ( 1.662 TL) yargılama giderinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 325. maddesi gereğince bu sanıktan TAHSİLİNE,

Katılanlar kendisini vekille temsil ettirmiş bulunduğundan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 25.500 TL maktu avukatlık ücretinin sanık Maya'dan alınarak eşit olarak katılanlara verilmesine karar verildiği,

Sanık Maya hakkında kurulan hükme karşı sanık Maya ve katılanlar açısından tebliğden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeyeveya bulunulan yer Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi bu mahkemenin bulunmaması halinde Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyleİstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu, sanık Akaterine hakkında kurulan hükme karşı sanık Akaterine ve katılanlar vekili açısından tebliğden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeyeveya bulunulan yer Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi bu mahkemenin bulunmaması halinde Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu,

Tebligat kanunun 31. Maddesine göre tebliğin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR . 28/11/2024