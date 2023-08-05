T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Ağustos 2023

Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesine Dair İlandır.

ESAS NO: 2023/801 Tereke

Miras bırakanın Adı Soyadı ve Adresi: 19280234548 T.C. Kimlik numaralı ALİ YUSUF ÖZİÇ - Kenan ve Ayten oğlu, 04/06/1954 doğumlu, 28/06/2022 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Kadıköy/İst.

Mahkemesi: İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/09/2022 tarih ve 2022/1376 Esas 202/1221Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/801 Esas sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Duruşma Tarihi: 07/11/2023 Tarih - Saat 09:55

Miras bırakan 19280234548 T.C. Kimlik numaralı ALİ YUSUF ÖZİÇ'in terekesinin 2023/801 Esas sayılı dosyası ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 28/06/2022 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı , tasfiye memuru olarak Av. Recep Semih Soylu'nun atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 06/07/2023