Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/702 Esas

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada İstanbul ili, Fatih ilçesi, Dervişali Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Yakup ve Rahel'den olma, 13/02/1949 İstanbul doğumlu, 21308175276 T.C. No.lu İLYAS BAYAR'ın mirasçıları tespit edilemediğinden,anne ve baba tarafından üst soylarını tanıyanlar ve mirasçı olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde Mahkememizin 2024/702 E. sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği,

Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 594/2. maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.18/11/2024