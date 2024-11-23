T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:00

2023/33839 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

(ÖRNEK: 8Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Taleplerinde Ödeme Emri -Eski No: 50 )

ALACAKLI : DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, 3220847832Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Murat Kasapoğlu

BORÇLU : HAKAN BAKİ, 14167033016TC Nolu,

Bahabey Cad. No:22/4 Merkez / Çorum Çorum Merkez / ÇORUM

FİİLİ HACİZ ADRESİ VE TARİHİ: Fatih Mah.,Büyükdere Cad., 1APursaklar Otoparkı PURSAKLAR /ANKARA -19.12.2023 Tarih

BORÇ MİKTARI: 441.084,00 TL

Yukarıda adı yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde adresinize gönderilen Örnek No:8ödeme emri ve kıymet takdiri raporu tebliğ edilmemiş ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emrinin ve kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin gazetede yayımını müteakip (30) gün içerisinde borcu ödemeniz; rehin hakkına bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olmayacağı ;sırf rehin hakkına itiraz ettiğiniz takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. Madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehinin satılacağı ilanen tebliğ olunur.

Gıyabınızda Ankara 2. Genel İcra Dairesinin 2023/2582Talimat sayılı dosyasından 19/12/2023 tarihinde fiili haczi yapılan ve müdürlüğümüz dosyasından rehinli06BK9932 Plaka sayılı vasıtanıza240.000,00 TL kıymet takdir edilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

İİK'nun 103. Maddesine tevfikan yapılan haciz ve muhafaza sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu davetiyenin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 güne 15 gün ilave edilmesi suretiyle (22) gün içinde İİK'nun 103. Maddesi uyarınca haciz ve muhafaza tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur.30/09/2024