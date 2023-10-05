T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

Sayı: 2022/863 Esas 14/09/2023

Davacı FATMA ÇELİK ile Davalı YUNUS ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davalı YUNUS ÇELİK'in bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesini ve duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 2002 yılında evlendiklerini, müşterek üç çocuklarının olduğunu, davalının başka bir bayan ile ilişkisinin olduğunu, yurt dışında çalıştığını, çocuklar ve ev ile kendisinin ilgilendiğini beyanla talebi doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı YUNUS ÇELİK; ŞERH:1-HMK.122 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği, 16/01/2024 günü saat: 09.10'da yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.