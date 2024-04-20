T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/35 Esas

KARAR NO: 2024/198

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli ilamı ileTCK 142/2-h.1.,145, 62/1 maddesi gereğince1 YIL 4 AY20 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Ahmad ve Boucrrap'dan olma 01/01/1999 Casablaca doğumlu FOUAD EL KHADRI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.17/04/2024