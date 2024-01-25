T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.01.2024 - 00:00

ESAS SAYISI: 2023/934

Davacı, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI TOROSLAR MERSİN ŞUBESİ ileDavalı , FATİH YİĞİT arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davalı FATİH YİĞİT (T.C.:10803097312) yönünden daha önce adres araştırması ve T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı FATİH YİĞİT (T.C.:10803097312) dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tarafınıza tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı beyanda bulunmanız beyanda bulunmadığınız takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, duruşma gününün 19/04/2024 günü saat 11:13 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.12/01/2024