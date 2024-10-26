T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/515 Esas

DAVALI: SANOBARKHON AZAMOVA

Davacı İzzet Bilada tarafından aleyhinize açılan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşma gününü davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

H.M.K. 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinden,

HMK. 150/1 maddesi gereğince, belirlenen duruşma gününde geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, HMK. 150/2 maddesi uyarınca, duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunuzda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizden bu nedenlerle ön inceleme duruşma günü olan 25/02/2025 saat 09:40'de mahkemede bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz ilanen tebiğ olunur. 04/10/2024