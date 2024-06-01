T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/2163 Esas
Konu: gaiplik
Davacı ŞERİFE GÜLER ÇAMUR tarafından oğlu İLKER KAHAMAN 'ın 11/05/2016 günü saat 07:58 sıralarında Boğaziçi Köprüsünden atlamak suretiyle intihar ettiğini, 5 yıl hiç bir haber alınamadığından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi istenilmiş olmakla 20945204332 TC Kimlik Numaralı İLKER KAHRAMAN' ın davacı tarafından yapılan araştırmalara rağmen ölü yada dirisine ulaşılamadığından gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLKER KAHRAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 20945204332
ADI SOYADI: İLKER KAHRAMAN
BABA ADI: TÜRKER
ANA ADI: ŞERİFE
DOĞUM TARİHİ: 16/08/1979
DOĞUM YERİ: KADIKÖY