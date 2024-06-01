T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/2163 Esas

Konu: gaiplik

Davacı ŞERİFE GÜLER ÇAMUR tarafından oğlu İLKER KAHAMAN 'ın 11/05/2016 günü saat 07:58 sıralarında Boğaziçi Köprüsünden atlamak suretiyle intihar ettiğini, 5 yıl hiç bir haber alınamadığından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi istenilmiş olmakla 20945204332 TC Kimlik Numaralı İLKER KAHRAMAN' ın davacı tarafından yapılan araştırmalara rağmen ölü yada dirisine ulaşılamadığından gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLKER KAHRAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 20945204332

ADI SOYADI: İLKER KAHRAMAN

BABA ADI: TÜRKER

ANA ADI: ŞERİFE

DOĞUM TARİHİ: 16/08/1979

DOĞUM YERİ: KADIKÖY