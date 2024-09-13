T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/711 Esas

DAVALI : SAVİNA ZAHARİEVA MARİNOVA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğeçıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptınınilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; dört yıl kadar önce ben bu evliliği yürütemeyeceğim diyerek gittiğinizi, dört yıldır Türkiye'de olmadığınızı, boşanma karar verilmesini talep etmiştir.

Tensip zaptında özetle; davanın boşanma davası olduğu, yazılı yargılama usulüne tabi olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Tarafınıza iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 günlükkesin süre sonunda dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunmakla;

Dava dilekçesine karşı dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süreiçinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesindekileri inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,

Dair, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.